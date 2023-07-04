Memurum ama Temizlik İşçisi bir ay bile olsa benden fazla maaş alamaz

ama gel gör ki bunu da gördük.

işçi benden fazla maaş aldı. temizlik işçisi. maaş 21 bin ikramiye ile yanlardan şunlardanla beraber toplam 80 bin aldı...

Altın vuruş gibi oldu

Peki biz. Kimsenin parasında gözümüz yok yanlış anlaşılmasın amaaa bir ay bile olsa (temmuz da da şüpheliyim yine bizden fazla alacak hissi var bende) benden fazla maaş almamalıydı bu temizlik işçisi...

Rezalet..

doğru da bulmuyorum kabul de etmiyorum.

o lise mezunu ben üniversite,

o sınavsız taşeronla girdi işe ben sınavla,

o 10 sene hizmeti var ben 25 sene,

o herhangi bir sorumluluğı yok ama ben imza attığım her evrakta var,

o 21 bin alıyor ben 18 bin,

o emekli olunca da benden fazla alacak....