Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 17:30
Memurum ama Temizlik İşçisi bir ay bile olsa benden fazla maaş alamaz

ama gel gör ki bunu da gördük.

işçi benden fazla maaş aldı. temizlik işçisi. maaş 21 bin ikramiye ile yanlardan şunlardanla beraber toplam 80 bin aldı...

Altın vuruş gibi oldu

Peki biz. Kimsenin parasında gözümüz yok yanlış anlaşılmasın amaaa bir ay bile olsa (temmuz da da şüpheliyim yine bizden fazla alacak hissi var bende) benden fazla maaş almamalıydı bu temizlik işçisi...

Rezalet..

doğru da bulmuyorum kabul de etmiyorum.

o lise mezunu ben üniversite,

o sınavsız taşeronla girdi işe ben sınavla,

o 10 sene hizmeti var ben 25 sene,

o herhangi bir sorumluluğı yok ama ben imza attığım her evrakta var,

o 21 bin alıyor ben 18 bin,

o emekli olunca da benden fazla alacak....


ahmetcanyildirim93
Aday Memur
04 Temmuz 2023 17:34

neyi adil yapıyorlar ki bunu yapsınlar üzücü çook üzücü


M.Kayyum
Aday Memur
04 Temmuz 2023 17:38
Yazdıklarına katılmakla beraber bir cümle haddinden fazla dikkatimi çekti ve beni benden aldı. " Onun herhangi bir sorumluluğu yok ama benim imza attığım her evrakta sorumluluğum var" bu cümlenin bile ne kadar önemli olduğunu farketmeleri lazım

Sadeceinsan65
Şef
04 Temmuz 2023 17:38
Bu hukumet ıscıyı seviyor cunku ıscı de veren hukumetı seviyor bu kadar sevgiden de memura sadece ama sadece el ısaretı kalıyor malesef. Yanı asgari ucretlıye ıscıye yagdırdıkca yagdirıyor canı sıkıldıkça ve piyasa bu kesımlerden dolayı ıscı bunu alıyorsa memur sef mudur muhendıs polis asker kim bilir ne alıyordur diye hersey bındırıyor devam edelim bakalım ne olacak bakalım artık vergi dairelerinde maliye de ki isler yavaslasa kimse kıxamaz yanı isciler yapsın bundan sonra yanı ben bu saatten sonra bir yerde toz gorsem onceden gariban derdim sımdı maasını haket derim
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