Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 18:16
Troller Ve Troliçeler

Yok seyyanen zam'a gerek yok yok bilmem ne Arkadaş Hergün makarna yerseniz Sonuç Bu Nasıl yalakalık Yapacam nasıl milleti bastıracam diye düşünürsünüz Memur alıyor 12 bin askeri olmuş 11.400 vs kiralar olmus 15 bin kimse geçinemiyor ama size göre herşey güzel degil mi Devam mı bol bol ekmek makarna yemeye ?? Maşşlı Troller.


skramz
Şube Müdürü
04 Temmuz 2023 18:45

Allaha şükür her gün dışardan yemek söyleyip yiyorum


Feriduni
Şube Müdürü
04 Temmuz 2023 18:48
Ben bir trolüm. Bu işten de para kazanıyorum. Teşekkür ederim.

1Muallimbey
Aday Memur
04 Temmuz 2023 18:48
Ampul kafa
Toplam 3 mesaj

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