Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 18:17
Temmuz zamlari

Arkadaşlar Temmuz ayına yetisirmi maaş zammi


bulaşşıkk
Aday Memur
04 Temmuz 2023 18:19

Yetişmez. Fark sonradan yatar.


Restor
Aday Memur
04 Temmuz 2023 18:24

Zamlı Maşş Alınır Lakin Maşş Farkı en geç Ayın 20 si gibi yatar.

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