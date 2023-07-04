Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 18:17

Bugün forumda tartışmadığım kimse kaldı mı?

Bu ankete 38 dakikada, 3 kişi oy kullandı


bulaşşıkk
Aday Memur
04 Temmuz 2023 18:19

Biri yine muayyen dönemine girmiş :))


Restor
Aday Memur
04 Temmuz 2023 18:25

Beynini Kullanamayan Bitmez bu forumda Ondan Dolayı Tartısman Çok Normal :)


Pelinin
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 18:26

:)) teşekkür ederim yorum için

Restor, 31 dk. önce

Beynini Kullanamayan Bitmez bu forumda Ondan Dolayı Tartısman Çok Normal :)


Feriduni
Şube Müdürü
04 Temmuz 2023 18:48
Yok, benimle henüz tartışmadınız. ;-)

Pelinin
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 18:51

Denk gelmediysek demek ki :))

Feriduni, 8 dk. önce
Yok, benimle henüz tartışmadınız. ;-)

skramz
Şube Müdürü
04 Temmuz 2023 18:52

Benimle de tartışmadın :d


Pelinin
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 18:53

Seni ben işk defa görüyorum desem ayıp olmaz inşallah :)

skramz, 4 dk. önce

Benimle de tartışmadın :d

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders???Tatil nasıl gidiyor Memura yeni kazık yükleniyorSeyyanen Zamma İhtiyaç Olmadığı GerçeğiNeyi bekliyoruz hocam ?Uzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduBir yıl önce Benzin 28 TL. idi.Müdüre okulun bahçesini temizlemem dedimSöz verilen 22000 tl an itibariyle 14300 tl ye düştüEğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Rekor Düzeyde

Sözlük

psikolojik hastalıkların nedeni 4 uzay üssü 1 bir kitabın birden fazla okunması 3 57-58-86 9 yazım yanlışı 1 Sirius yıldızı 1 Deprem 2 bal kabağı 2 imrahor 3 anlatım bozukluğu 2

Son Haberler

Tabancayla rastgele açılan ateş sonucu 11 yaşındaki çocuk öldüLizbon Büyükelçisi Murat Karagöz son yolculuğuna uğurlandıBorsa günü düşüşle tamamladıYılın ilk yarısında otomotiv satışları rekor kırdıCHP'de 'değişim tartışmaları: İmamoğlu ve Tunç Soyer bir araya geldi

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?