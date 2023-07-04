Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 18:18
Deprem Bölgesindeki Öğretmenlerin İller Arası Tayini

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenler 22 ile tayin isteyebilecekler.

Bu konu içerisinde 5 Temmuz'da açıklanacak merkez okul kontenjanlarını ve kaç puanla nereleri isteyeceğimizi yazalım.

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