Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Temmuz 2023 18:22
JANDARMA ASKERDİR DİYENLERE

Jandarma genel komutanlığının tüm birimlerine gönderdiği emir

25.07.2016 TARIKLI VE 668 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNANESI

1.ILGI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ILE J.GN.K.LIGI IÇIŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLANMIŞ VE ASKER STATUSU SONLANDIRILMIŞTIR.ASKERI MAKAMLARCA EDILEBILECEK TALEPLER, EMIR OLARAK TELAKKI EDİLMEYECEKTİR


FeodalTiger
Aday Memur
04 Temmuz 2023 18:25
Madem asker değiller özlük hakları konusunda da aynı durum uygulanmalı. Personelin tabii olduğu kanun TSK Personel Kanunu, Orduevlerinden, sosyal tesislerden faydalanabiliyorlar. Bu ne yaman çelişki

ShanRaw
Aday Memur
04 Temmuz 2023 18:25

+Emrin fotosunu atacaktım ama foto yüklenmediği için resimdeki yazıyı kopyalayan online bir tarayıcı ile kopyala yapıştır yaptım o nedenle bazı harflerde sorun olmuş.


ShanRaw
Aday Memur
04 Temmuz 2023 18:30

Valla kimsenin hallarıyla problemim yok jandarma personelinin ayağına taş değmesin.Fakat asker olmadıkları halde TSK nın tüm nimetlerinden faydalanıp Polis olmadıkları halde kolluk gücü görevi yapıp polisten yüksek maaş almaları bayağı bir adaletsizlik.Bu arada Jandadma uzman çavuş batıda tsk daki muvazzaf bir teğmenden fazla maaş alıyormuş şaka gibi.Adam harbiye mezunu teğmen ama jandarma uzman çavuştan düşük maaş alıyor sebebi jandarmanın iç işlernden dolayı fazla tazminat alması

FeodalTiger, 32 dk. önce
Madem asker değiller özlük hakları konusunda da aynı durum uygulanmalı. Personelin tabii olduğu kanun TSK Personel Kanunu, Orduevlerinden, sosyal tesislerden faydalanabiliyorlar. Bu ne yaman çelişki
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