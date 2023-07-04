Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 18:45
22000 sözü verildikten sonra bu ülkede davalüasyon oldu
22000 sözü verildiğinde dolar 19 tl idi 35 günde memurun alım gücü %35 daha eridi, şimdi en düşük memur maaşı 10.530 tl den direk 29000 tl olarak güncellenmeli.

1Muallimbey
Aday Memur
04 Temmuz 2023 18:50
Keşke bizi düşünen bir hüküm et olsa
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