KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Temmuz 2023 18:59
Bedelli Başvurduktan Sonra Memurluk Alıı

Bedelli askerliğe başvurduktan sonra memurluk başvurusu yapabiliyor muyuz askerlik durumu tam olarak ne oluyor?

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