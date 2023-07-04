İlçeye vermişler pbs de il merkezi yazıyor

Pbs de sadece il emniyet yazar. başladığın zaman ilçe emniyet olarak değişir. yani istahdamın pbsye açıklanınca değil sen orda başladığında değişir.

Pbs de sadece il emniyet yazar. başladığın zaman ilçe emniyet olarak değişir. yani istahdamın pbsye açıklanınca değil sen orda başladığında değişir.