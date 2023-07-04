Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 19:28
İlçeye vermişler pbs de il merkezi yazıyor
Arkadaşlar beni ilçeye vermişler pbs'ye baktığımda kanuni görev yeri il merkezi yazıyor ilçe yazmıyor sizde de durum aynı mı

Diagne38
Şef
04 Temmuz 2023 19:47
Hangi şehir

Cimbomlu1
Şef
04 Temmuz 2023 19:49
Pbs de sadece il emniyet yazar. başladığın zaman ilçe emniyet olarak değişir. yani istahdamın pbsye açıklanınca değil sen orda başladığında değişir.

Mukreminyilmaz
Aday Memur
04 Temmuz 2023 20:12
Anladım teşekkür ederim
Cimbomlu1, 2 gün önce
Pbs de sadece il emniyet yazar. başladığın zaman ilçe emniyet olarak değişir. yani istahdamın pbsye açıklanınca değil sen orda başladığında değişir.
Toplam 3 mesaj

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