Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Temmuz 2023 19:52
TCDD TEKNİK A.Ş.

Arkadaşlar merhaba Tcdd teknik A.ş den iş için arandım maaşlar nasıldır kurum nasıldır devlet mi özel mi ? İlerleyen süreçte firmanın durumu sizce nasıl ? Kurum özelleşecek deniyor firma kapanır mı ?


Worthl3ss
Aday Memur
04 Temmuz 2023 19:56
Teknik a.ş. Özel geçiyor ayrı şirket zaten özelleşmeden etkilenmez.

TeknikerAdayi1
04 Temmuz 2023 20:19

Anladım çok teşekkür ederim cevap için. Peki iş garantisi nasıldır bana proje bazlı olduğu söylendi . Proje sonunda çıkış mı veriliyor bilginiz var mı ?

Worthl3ss, 41 dk. önce
Teknik a.ş. Özel geçiyor ayrı şirket zaten özelleşmeden etkilenmez.
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