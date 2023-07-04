Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 19:55
Adalet bakanlığı maaş adaletsizligi
-Ülkenin en fazla iş yüküne sahip kurumunda bu mali hakları kendine neden uygun buluyorsun ? - Bu mali hakları sana uygun bulan idari amirlerin soruşturmasindan mi korkuyorsun ? CUMHURİYET savcının işi her türlü adaletsizliğe soruşturma açmak . Bunca emeğin karşılığı asgari ücret değildir değerli Adalet bakanlığı personelleri. - KİMDEN KORKUYORSUNUZ?

feridunemeksiz
Şef
04 Temmuz 2023 20:28
22.000 olacak maaşınız her sene peyderpey 100'er TL artacak
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