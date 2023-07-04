Seçim Beyannamesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
3 Harf Oyunu.slx:)))Kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuGececi tayfa Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Hemen biri ile tanışıp nikah kıymak istiyorumHangi meslekten birisiyle tanışmak isterdiniz?Şu anda o kişi bunu okuyacak buraya ne yazarsın ?Sevgili Günlük...aşkı yaşamak için ne gerekir ?=
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye