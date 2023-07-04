Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2023 20:05
Ünvan degisikligi sonuçlar açıklandı

Açıklandı...

Çok Yazılan Konular

Hemşire seydikemer devlet hastanesi yazan var mı puan kaç ?2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Derece kademeSağlık mazeretiİller arası Aydın yazan hemşirelerDoktor ve hemşire maaşıÇKYS unutulduk mu..?Hekim sen %70 zam istemişTDS İçin görevde yükselme

Sözlük

57-58-86 9 bal kabağı 2 Sirius yıldızı 1 psikolojik hastalıkların nedeni 4 hangi film karakterisin 4 kıskandırmak 2 sahip olduklarınız sonunda size sahip olur 1 yusuf atılgan 1 yazım yanlışı 1 editörlerin yetkileri 3

Son Haberler

Kamu-Sen yönetimi Bakan Işıkhan ile görüşüp 'zam' talebini ilettiBoş tutulan evlere vergi artışı geliyorÇağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e imza atmak için Madrid'e geldiTraktörde öğrendi İstanbul'da pekiştirdi: Çankırı'da halk otobüsü şoförü olduÖcalan'ın 8 avukatının yargılandığı davada karar çıktı

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye