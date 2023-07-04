Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı MÜLAKAT

Herkese geçmiş olsun. İnşaat mühendisliği alanında ünvan değişikliği sınavına giren var mı? Mülakat olacak mı olmayacak mı? Seçimden önce mülakatların kaldırılacağını söylemişlerdi. Yorumu ve ya bilgisi olan var mı?

Herkese geçmiş olsun. İnşaat mühendisliği alanında ünvan değişikliği sınavına giren var mı? Mülakat olacak mı olmayacak mı? Seçimden önce mülakatların kaldırılacağını söylemişlerdi. Yorumu ve ya bilgisi olan var mı?