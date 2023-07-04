Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2023 20:21
Çifte standart

Merhaba memur arkadaşlar sahada çalışan bir tıbbi sekreterim ve işçiye bizim imza föyümüz verilmiş bulunmaktadır föy kontrolünü bu işçi yapmaktadır , rapor aldığımızda bu işçi bana haber vermek zorundasın diye şart koşuyor idaredekilerin imza föyü ayrı bir yerde onlar atıp çıkıyor bizde bu işçinin keyfini beklemekteyiz bu çifte standarta nasıl bir son vermeliyim ? Ayriyetten sahada çalışan işçi sekreterlerinde föyü ayrıdır ve kimse kontrol etmemektedir.

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