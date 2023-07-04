Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 20:31
Seçim Beyannamesi

Arkadaşlar merhaba. Seçim beyannamesinde yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi verileceği duyrulmuştu. Sizce verilmesi planlanan bu kredi ne zaman yürürlüğü girer? Sanırım 3 temmuzda yapılan Kabine toplantısında gündeme gelmedi. Bu konu hakkında bilginiz ve fikirlerinizi merak ediyorum...

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkYeşil pasaportVakıfbank nakit avans limitini azaltmışYÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"İşçi maaşları tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktırKurumlar arası geçişte yıllık izin1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge Verilmesi

Sözlük

57-58-86 9 bal kabağı 2 Sirius yıldızı 1 psikolojik hastalıkların nedeni 4 hangi film karakterisin 4 kıskandırmak 2 sahip olduklarınız sonunda size sahip olur 1 yusuf atılgan 1 yazım yanlışı 1 editörlerin yetkileri 3

Son Haberler

Kamu-Sen yönetimi Bakan Işıkhan ile görüşüp 'zam' talebini ilettiBoş tutulan evlere vergi artışı geliyorÇağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e imza atmak için Madrid'e geldiTraktörde öğrendi İstanbul'da pekiştirdi: Çankırı'da halk otobüsü şoförü olduÖcalan'ın 8 avukatının yargılandığı davada karar çıktı

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye