Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 20:40
Görevlendirme talebi için bakar mısınız

İlçede bana ihtiyaç yok buna rağmen gorevlendiriliyorum. Aralıkta norm fazlası olacağım muhtemelen. İl merkezinde görevlendirme talebinde bulunacağım. Bunun için dilekçe mi yazmaliyim tam olarak ne zaman yapmaliyim. Teşekkürler hocalarım

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