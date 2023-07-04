Mazaret dilekçeleri

2. 3. Aydan bu yana beklenen sonuçlar var sanırım kısım kısım açıklanıyor ve aciklananlar forumu grupları terk ettiğinden bilgi alamıyoruz durumu değişen var mi özellikle Batı doğu dilekçeleri için genel atamada degerlendirilecektir ibaresi devam ediyor bu ne zamana kadar boyle

2. 3. Aydan bu yana beklenen sonuçlar var sanırım kısım kısım açıklanıyor ve aciklananlar forumu grupları terk ettiğinden bilgi alamıyoruz durumu değişen var mi özellikle Batı doğu dilekçeleri için genel atamada degerlendirilecektir ibaresi devam ediyor bu ne zamana kadar boyle