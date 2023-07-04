Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 21:33
Memur zammı için yasa hazır. Boşluklar rakamlarla doldurulacak.

...... Seyyanen zam

...... Enflasyon oranı

..... Refah payı

Noktalı alanlar yarın doldurulacak. Yoksa 5 ine kadar beklemezlerdi. Şu kadar yaptık denirdi. Artık noktalı alanlar ne kadar olur onu yarın göreceğiz


Feriduni
Şube Müdürü
04 Temmuz 2023 21:35
Lütfen boşlukları doldurunuz. Kudüs.....çizgimiz. Ülkede her şey çok... İrlanda bizi.....çok.... Teşekkür ederim.
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