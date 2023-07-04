Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 21:34
Yüzde 30 + 5000
Çoğu haber kanalları bu şekilde hesaplama yapıyor. Sizce yeterli mi?

Emre3466
Aday Memur
04 Temmuz 2023 21:41
Saçma

hasan3401hasan
Aday Memur
04 Temmuz 2023 21:43
İnşallah doğru değildir ama herkes öyle diyor kesin gibi 30 kesin 5 bin le 8 bin arası değişen seyyanen zam

Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
04 Temmuz 2023 22:10
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Toplam 3 mesaj

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