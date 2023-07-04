Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 21:37
Sağlık nedeniyle mazeret ataması

Annem sağlık kurulunca %60 tam bağımlı engel raporu verildi yani tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz birine muhtaç durumda. Mazeret ataması için dilekçe de yazıcam ama kafamı karıştıran bir konu var Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama Yönetmeliğin de yönetmelik kapsamında kendisi, eşi veya çocuğu hakkında verilen Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı %50 ve üzerinde bulunanlar. Diyor anne baba yok ama Devlet memurlari kanununda anne baba var hangisini baz alırlar bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.

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