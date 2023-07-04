Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 21:57
KKK Ydk hizmete engel davranışlarda bulunmak

iyi günler.. hizmete engel davranışlarda bulunmak fiilinden ydk çıkacağım muhtemelen Eylül'deki ydk ya yetişir..

Avukatın var ama boş durmakta istemiyorum araştırmak öğrenmek istiyorum extra neler yapabilirim mesleğimi seviyorum ve devam etmek istiyorum

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