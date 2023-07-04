Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 22:00
İkm silah indirim

Silah indirimi hakkında detay bilgisi olan var mı bir de sağlık raporunu ödeme yapmadan alabiliyormuyuz?


Ppllss
Aday Memur
04 Temmuz 2023 22:07
İkm niye silah alır anlamış değilim
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