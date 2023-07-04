Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 22:27
Özel okul tercih eden arkadaşlar bakabilir mi?

Bulunduğum bölge göçmen yoğunluğu fazla olan bi bölge, sınıflar 50 civarında. Haliyle sınıf öğretmeninin yükü çok fazla. Bu yıl 1.sınıfa başlayacak kızımı o kalabalığın içine sokmaya cesaret edemiyorum. Özel okul fiyatları çok yüksek olmasına rağmen günlerdir eşimle hesap yapıyoruz. Yarın artık karar vermek durumundayız. Aylık 10000 tl civarında ödeme yapmak ile devlet okulundaki kaos arasında hala bet bir sonuca varamadık. Kendi deneyiminizden yola çıkarak fikir verirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler


matematikogretmenii
Memur
04 Temmuz 2023 23:22
Çocuklarınızı yabancı kültürleri tanısın diye yurt dışına gönderirsiniz. Yurt içinde farklı kültürleri tanıma fırsatı sunulmuş ama siz beğenmiyorsunuz. Bence bu fırsat kaçmaz. Devlet okulu diyorum.
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