Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


04 Temmuz 2023 22:32
Kurumlar arası geçiş (Sağlık)
Diyanet personeli kurumlar arası geçiş olarak sağlık bakanlığına nasıl geçiş yapabilir.

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