Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 22:39
Deprem tazminatı 2

Arkadaşlar 8-9 Haziran da sydv ye yazı işlerinden yazı geldi deprem tazminatı ile ilgili tazminatı yatan varmı aradan 1 ay geçti ses seda yok

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