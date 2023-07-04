İşçi-memur maaş kıyaslama başlıkları neden kaldırılıyor.

Yaw arkadaş bizim işçinin maaşında zaten gözümüz yok. Herkes hak ettiğinin fazlasını alsın bol bol ailesiyle helali hoş bi şekilde yesin gezsin. Ama biz memur olarak diğer çalışan işçi, asgari ücretli vb. kişilerle kıyaslama yapmayacağızda maaşlarımızı kimlerle kıyaslayacağız. Dominik Cımhuriyetinde yaşayan çalışanlarlamı kıyaslayacağız. Tabiikide kendi ülkemizde maaş alan diğer kişilerle kıyaslamayı yapacağız. Onun için lütfen bu bir kaç günde gündem oluşturmak için bu başlıkları kaldırmayın sayın editörler. Herkes durumumuzu açık bi şekilde görsün.

Yaw arkadaş bizim işçinin maaşında zaten gözümüz yok. Herkes hak ettiğinin fazlasını alsın bol bol ailesiyle helali hoş bi şekilde yesin gezsin. Ama biz memur olarak diğer çalışan işçi, asgari ücretli vb. kişilerle kıyaslama yapmayacağızda maaşlarımızı kimlerle kıyaslayacağız. Dominik Cımhuriyetinde yaşayan çalışanlarlamı kıyaslayacağız. Tabiikide kendi ülkemizde maaş alan diğer kişilerle kıyaslamayı yapacağız. Onun için lütfen bu bir kaç günde gündem oluşturmak için bu başlıkları kaldırmayın sayın editörler. Herkes durumumuzu açık bi şekilde görsün.