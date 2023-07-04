Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


04 Temmuz 2023 23:28
Kimseye Al - Sat demiyorum. Borsa da hedef: 9009

Bu süreçte;

Yeni halka arz olmuş ama özellikle bilançosu iyi gelebilecek hisselere

holding tarzı ama ihracatı yüksek hisselere

büyüme odalı bedelsiz oranı olabilecek hisselere

Varlık Fonunda bulunan ama borsada hissesi olan hisselere

dikkat edilmesi lazım.

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