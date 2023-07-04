Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 23:36
Adana Seyhan çalışma şartları

Selam aleyküm Adana'da çalışan abilerim Seyhan ilçe emniyet karakol devriye ekipler çalışma koşulları nasildir


Alicandan0101
Aday Memur
05 Temmuz 2023 05:58

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