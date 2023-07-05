Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 00:23
Buçukali: Memur halinden memnun

Buçukali medyaya verdiği demeçlerde sık sık bunu dillendiriyor. Şu ortamda bile ayak üstü bizi satıyor. Her fırsatta sırtımızdan vuruyor. Memur 22 bini duyunca rahatladığını söylüyor

Sattığı yetmemiş gibi ayrıca bu adama hazinenin anahtarını verin maksimum %3.5 alabilir. Ne kadar kifayetsiz bir adam bu yahu!

Buçukaliden kesinlikle razı değilim. Ahirette hesabını soracağım. Milyonlarca memur ve ailelerinin ayakları altında cehenneme sürülecek.


Devir Kötü
Şef
05 Temmuz 2023 00:24

Adam her fırsatta her platformda bizi satıyor. Satır aralarında hep hayatımızdam memnun olduğumuzu dem vuruyor


emirxz
Aday Memur
05 Temmuz 2023 00:28
Utanmadan memur 22 bine ohh dedi diyor.Bu adam ve bunun yalakaları defolup gitmeden kamu işçilerinin yanına yaklaşamayız.

EMRE YALCİN
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 00:34
Onursuz kişilerden onurlu eylemler beklemeyin

esenö
Aday Memur
05 Temmuz 2023 00:44

O degil de 22 bın +3 bucuk verseler baya güleriz. Olmayacak iş degil de

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