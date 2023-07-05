Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 00:50
Hizmet puanı nedir?

1.Hizmet puanı nedir ve kimleri kapsar?

2.YHS hizmetinin hizmet puanı olurmu?

3. YHS hizmetli tayin isterse hizmet puanı şart mı ve puansız istediği ili seçip tayin olabilir mi?

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