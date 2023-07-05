Ücretli şov yapıyorum

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Son iki harften kelime bulma oyunu3 Harf Oyunu.slx:)))Sevgili Günlük...Kelime türetmece oyunuGececi tayfa Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Hangi meslekten birisiyle tanışmak isterdiniz?Hemen biri ile tanışıp nikah kıymak istiyorumKendime park yapıcam..kumda oynıcam...2Son soruyu yanıtla
Sözlük
Son Haberler
Lise öğrenimi 4 yıl süren astsubayların 'bir sene rütbeden sayılsın' talebine İDDK'dan ret5 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıYaza Özel Avantajla Sur Yapı Tatil Evleri'yle Tatilin Kazananı SensinTwitter'dan içerik görüntüleme sınırına ilişkin açıklama:Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Editörün Seçimi
İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye