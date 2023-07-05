Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


05 Temmuz 2023 01:19
Ücretli şov yapıyorum
Ücretli şov yapıyorum

Çok Yazılan Konular

Son iki harften kelime bulma oyunu3 Harf Oyunu.slx:)))Sevgili Günlük...Kelime türetmece oyunuGececi tayfa Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Hangi meslekten birisiyle tanışmak isterdiniz?Hemen biri ile tanışıp nikah kıymak istiyorumKendime park yapıcam..kumda oynıcam...2Son soruyu yanıtla

Sözlük

iyi geceler anne 1 dolunay 1 kelimeleri titizlikle seçmek 1 Kuru soğan 3 nohut 1 fermene 1 Deprem 2 harmanım ben harmanım 4 dik duruş 2 zülfü livaneli 1

Son Haberler

Lise öğrenimi 4 yıl süren astsubayların 'bir sene rütbeden sayılsın' talebine İDDK'dan ret5 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıYaza Özel Avantajla Sur Yapı Tatil Evleri'yle Tatilin Kazananı SensinTwitter'dan içerik görüntüleme sınırına ilişkin açıklama:Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye