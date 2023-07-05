Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 05:00
Memur maaş zammını sakız yaptınız, peki ya işçi zammı?

Memura verilecek zam olayı sakız oldu, çiğneyip çiğneyip duruluyor, her gün onlarca haber okuyoruz.

Peki ya işçi veya diğer zamlar?

Kamu işçisi bu yıl toplamda %125 üzeri zam almış olacak.

Asgari ücretli bu yıl %108 civarında zam aldı,

2023 yılında toplamda kim ne kadar zam aldığına bakarsak aslında oransal olarak memur yine en altlarda kalıyor, ama medyada ne asgari ücretlinin zammı bu kadar konuşuldu, nede tarihi bir anlaşma olan kamu işçisinin zammı bu kadar konuşuldu.

Bakın bugün enflasyon açıklanacak, bütün gözler memur zammında olacak, manşetler atılacak. Sayfa sayfa hesap haberleri havalarda olacak.

Peki ya kamu işçisinin alacağı zam haberi hiç yapılacak mı?

Mesela bu ay %15 garanti zam alacaklar, ki bu en düşük 3 bin tl zam demek, peki haber olacak mı? Tabi hayır, belki 1-2 haber olur.

Bu sitemim medyayadır. memurlar net dahil tüm sitelere sitemim. Nedir bu memur maaşından istediğiniz, haber malzemesi olarak yeterince ekmek yediniz.

Son olarak şunu söyleyeyim, burada totalde az alınıyor fazla alınıyor tartışmasında değilim, b konunun amacı memur maaşının medyada sakız edilmesidir.

Bu konu istisnasız çoğu memuru rahatsız ediyordur.

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