Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 08:27
Uyu Buçukcu Ali Uyu, memur zammı açıklandıktan sonra konuşursun artık...

Yıllarca memuru masada satan Ali, memurun hakkını, maaş adaletsizliğini ne zaman konuşacaksın, dile getireceksin.Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra çıkıp orda burada konuşursun artık. Boş insan, senden değil sendika başkanı apartmana kapacı olmaz senden.Birde öğretmen olacak...


guvenyesimsahin
Memur
05 Temmuz 2023 08:51

LANET OLSUN ALI YALÇIN A . ADAM DUT YEMİŞ BÜLBÜL GİBİ SUSUYOR. BEDDUA ETMEKTEN YORULDUK. MÜPTEZEL HERİF


Mali İşler
Aday Memur
05 Temmuz 2023 08:57

Alinin ne suçu var arkadaşlar? 1 milyon 35 bin memur benim sendikama üye olsa ben de ense yaparım. Hiçbir şeye dokunmam. Herkes halinden memnunmuş derim.


mavi_umut
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 09:30

Kesinlikle öyle. 1 milyon üye yanılıyor olamaz :))

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