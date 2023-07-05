Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


05 Temmuz 2023 08:48
Kurumlar Arası Geçiş Hk.

Arkadaşlar ben Karayolları Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapıyorum. Ailemin yaşadığı ilde bölge müdürlüğü yok şube şefliği var. Mühendis olarak tayin olmak sıkıntılıymış. Engel durumumdan dolayı sıkıntı yaşıyorum. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi veya başka bir kuruma geçiş yapmayı düşünüyorum. Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim? Kurumlar arası geçiş zor mu gerçekten.

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