Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2023 09:03
Tayin olabiliyor muyuz ?

Arkadaşlar merhaba süresiz sözleşmelilikten kadroya geçişim oldu fakat bundan öncesinde dava ile kadromu alıp tayin almıştım sonrasında geri dönmüştüm eski çalıştığım kuruma şimdi ise tekrar kadro aldım fakat bir arkadaşım da benim gibi geri döndükten sonra alt bölge tayini istemişti 1 yıl çalışma zorunluluğu gibi bir yazı göndererek red verdiler şimdi bizimse hali hazırda 6 senemiz geçti fakat iller arası için 2 yıl çalışma şartı getirdiler bu durum iyice kafamı karıştırdı redler açıklanmadan nasıl bir yol izlenmeli bu durumda olanlar var mı teşekkür ederim.

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