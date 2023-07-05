Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 09:08
Sizce ne zaman ve ne yapmalıyım tam olarak hocalarım ?

İlçede bana ihtiyaç yok buna rağmen gorevlendiriliyorum. Aralıkta norm fazlası olacağım muhtemelen. İl merkezinde görevlendirme talebinde bulunacağım. Bunun için dilekçe mi yazmaliyim tam olarak ne zaman yapmaliyim. Teşekkürler hocalarım


Pelinin
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 09:13

Hocam norm fazlası olmadan norm fazlası olacağım diye dilekçe olmaz, önce kasım ayını bekleyin o zaman yazarsınız

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