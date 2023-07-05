Şırnakta evler ne zaman boşalır önceki yıllardan bilgisi olan varmı arkadaşlar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Kubil ay
Çok Yazılan Konular
İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan illerTrafik polisi bayram taltifi yatacak miZamlı maaşlar temmuz maaşına yetişecek miDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİPolisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?Ev Araba Hayal oldu karin tokluğuna çalışGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(
Sözlük
Son Haberler
Sembollerin İzinde Semerkand Sergisi sanatseverleri ağırlıyorPolisten örnek davranış; depremzedeyi su basan caddeden sırtında taşıyarak geçirdiForkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk hayatını kaybettiPakistan eski başbakanı İmran Han: Türkiye'nin 15 Temmuz'unu yaşıyoruzOrtalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Editörün Seçimi
İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye