Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 09:14
Şırnakta evler ne zaman boşalır önceki yıllardan bilgisi olan varmı arkadaşlar

Arkadaşlar kaç gündür araştırıyorum asla ev yok şırnakta ev bulunmuyormu nasıl oluyor anlamadım ne zamana boşalıyor bilgisi olan yazabilirmi

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