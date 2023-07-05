KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Temmuz 2023 09:29
Merkezi bilgi Hk.

Arkadaşlar bı konu hakkında bilgilerinizi rica ederim. Şimdi kılavuzda aynı puanla merkezî de tekrar tercih yapamaz deniyor ya, peki açıktan atanan memur için aynı durum geçerli mi? Yani açıktan kadrolu atanan biri tekrar merkezi de kadrolu atanamaz mi ? Bilgi amaçlıdır lütfen farklı yerlere çekmeyin konuyu.


mhmt.232352
Aday Memur
05 Temmuz 2023 09:34

atanabilir sözleşmeden kadroya geçişte sıkıntı yok ancak merkezide atanır ve gitmezsen aynı puanı tekrar kullanamazsın


ayvaztuzcu
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:13

Sözleşmeli değil kardesim. 4c li aciktan atama ile kadrolu atanan biri soruyor

mhmt.232352, 2 saat önce

atanabilir sözleşmeden kadroya geçişte sıkıntı yok ancak merkezide atanır ve gitmezsen aynı puanı tekrar kullanamazsın


Zinde kuvvetler
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:50

Atanamaz

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