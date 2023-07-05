Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 09:30
?Ohh? çekince bir rahatlama geldi mi?
Memur Sen olarak bir "ohh" çektik ve rahatladık :) Zama filan gerek kalmadı :)

bio_feti
Aday Memur
05 Temmuz 2023 09:38
Buçuk Ali nasıl bir adam ya. İnsan biraz direnir sendikacısın sen bir partinin üyesi değilsin.

emirxz
Aday Memur
05 Temmuz 2023 09:50
Buçuk Alinin müritleri buralarda aman dikkat edin:)

matematikogretmenii
Memur
05 Temmuz 2023 10:01

Biz hiçbir zaman sıkıntı çekmedik ki ohh diyelim.

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