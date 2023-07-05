Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


05 Temmuz 2023 09:34
Derece-kademe hesaplaması hakkında yardımcı olabilecek var mı?

İyi forumlar. Sözleşmeli pozisyonda çalışırken kadroya geçtim. Ancak Sağlık Bakanlığı halen derece ve kademeyi hesaplamıyor. GİH sınıfında "Memur" unvanında çalışıyorum. Sağlık müdürlüğü bakanlıktan yazı gelecek diye bekleyip hiçbir işlem yapmıyor. Bakanlık telefonları açmıyor. Bu yüzden net bilgi de alamıyorum. Derece kademe hesaplaması konusunda yardımcı olabilecek var mı?

657 4/C işe giriş 17.06.2012 (Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 4/C süreleri sayılacak denildi, sonrası 657 4/B).

657/4A kadroya geçiş 15.05.2023

Unvan GİH "Memur"

Lisans Mühendislik Mezunu

Lise hazırlık okundu.

Şu anki derece kademem 8/1 (Sadece mühendisliği saymışlar sanırım)

yardımcı olabilirseniz sevinirim. iyi günler.

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