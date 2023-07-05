Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 10:02
%17.55

Enflasyon farkı+ toplu sözleşme %17.55


'SWAT'
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 10:05

+2.5 da refah payı alsak %20 zam alarak çok sükür deriz.


mıcheal owen
Memur
05 Temmuz 2023 10:06

Söz verilmemiş olsa belli de öyle olacaktı

'SWAT', 1 saat önce

+2.5 da refah payı alsak %20 zam alarak çok sükür deriz.


tekgöz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 10:07

%17.55 oldu. Ne zaman açıklama yaparlar arkadaşlar. Tahminim %25 e tamamlanacağı yönde.. Açıklamayı ne zaman yapacaklar ve meclise ne zaman sunulacak.


Ahmet343533
Memur
05 Temmuz 2023 10:09

12 gibi açıklanır deniyor

tekgöz, 1 saat önce

%17.55 oldu. Ne zaman açıklama yaparlar arkadaşlar. Tahminim %25 e tamamlanacağı yönde.. Açıklamayı ne zaman yapacaklar ve meclise ne zaman sunulacak.


tekgöz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 10:11

anladım hocam. Bekleyelim bakalım. Umarım herkes memnun kalır.

Ahmet343533, 1 saat önce

12 gibi açıklanır deniyor


mıcheal owen
Memur
05 Temmuz 2023 10:12

Düzenleme toplu sözleşme+ enflasyon farkı %17.56 oldu


Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 10:16

1,1797 değilmi ? 17.56 nereden geldi


mıcheal owen
Memur
05 Temmuz 2023 10:21

Hocam enflasyon farkı hesaplanırken çarpma bölme kullanılıyor değişik biraz

Produss, 1 saat önce

1,1797 değilmi ? 17.56 nereden geldi


TahammülümYok
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:24
19,77 oldu

Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 10:28

Yeni nesil habercilik yerlerde.. birisi bir rakam atıyor herkes yalan yanlış olduguna bakmadan o haberi yayıyor. çogu haber kanalı 6 aylık enflasyonu bile yanlış hesaplamış. bir tek ntv gördüm şimdiye kadar doğru hesaplayan


mıcheal owen
Memur
05 Temmuz 2023 11:19

Ben bunu kendim hesapladım küsürarsız %17.55 hesapladım onlar kaç hesaplammışlar?

Produss, 1 saat önce

Yeni nesil habercilik yerlerde.. birisi bir rakam atıyor herkes yalan yanlış olduguna bakmadan o haberi yayıyor. çogu haber kanalı 6 aylık enflasyonu bile yanlış hesaplamış. bir tek ntv gördüm şimdiye kadar doğru hesaplayan


mıcheal owen
Memur
05 Temmuz 2023 11:24

119.77/1.08*1.06=%17.55 neresi yanlış anlamadım

TahammülümYok, 1 saat önce
19,77 oldu

Makinatocu
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 11:25

bu zamlarla çok güzel bir motivasyonla yan gelir yatılır .ytd.


marjinalmatçı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:29

Yılan hikayesine döndü verecekleri kaç kuruş zam.Ne zaman açıklanacak bilgisi olan ?

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