Tercih dışı İstanbul Lütfen yardım!

Devrem şu an Istanbul un görev süresi 8 yıl, daha önce atıyorum 5 yıl çalıştıysan kalır 3 yılın, 3 yıl daha çalışıp dilekçe verebilirsin oyle yapanları duymuştum ama diger türlü anca dayı ile olur bence

Devrem şu an Istanbul un görev süresi 8 yıl, daha önce atıyorum 5 yıl çalıştıysan kalır 3 yılın, 3 yıl daha çalışıp dilekçe verebilirsin oyle yapanları duymuştum ama diger türlü anca dayı ile olur bence