Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 10:02
Tercih dışı İstanbul Lütfen yardım!

Arkadaşlar son tercih döneminde 2. Şarkımı bitirmeme rağmen ve daha öncesinde istanbuldan gelmeme rağmen tercic dışı yine İstanbula verildim. 1 Aydır bundan nasıl kurtulurum diye araştırıyorum ancak net bir çözüm bulamadım. Okumadığım yönetmelik kalmadı. Bu hususta bilgisi olan varsa yazarsa çok sevirim. İstanbula gidersem eğer bir ömür oradan çıkamayacağımı biliyorum çünkü.


aslanparçalar
Şef
05 Temmuz 2023 10:22

İstanbulda 10 yıl çalışıp gitseydin geri vermezlerdi kurtuluş yok gideceksin İstanbula.


tilkiandrei
Memur
05 Temmuz 2023 10:23
Devrem şu an Istanbul un görev süresi 8 yıl, daha önce atıyorum 5 yıl çalıştıysan kalır 3 yılın, 3 yıl daha çalışıp dilekçe verebilirsin oyle yapanları duymuştum ama diger türlü anca dayı ile olur bence

Sadeceinsan65
Şef
05 Temmuz 2023 10:30
Valla benimde 2. Sark bitti korkudan yeniden dogu yazamadım 1.sırnak yazacaktım dusundum dusundum dedim 2.sark donusu bir sekerse tercih disı gelir diye. 1.sıraya ankarayı yazdım bir arkadasda benim sozunu dinlemedi 3.dogu yapmak istedi doguyu yazdı oda tercih disı İstanbul geldi. Bu tercih dısını anlamak zor bırsey cezalara sorusturmalara felan bakılıp verilmiyor bu kesin cunku o zaman beni yollarlardı tercih disı yanı. Allah sabır versin ınsallah kurtulursun

polispolis47
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:54
Kaç yıl çalıştınız İstanbul'da?
Toplam 4 mesaj

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