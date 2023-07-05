Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 10:04
Haziran enflasyonu 3,92
Açıklandı

entropimen
Şef
05 Temmuz 2023 10:04
Toplamda kaç oldu şimdi

akbey aslan
Şef
05 Temmuz 2023 10:11
19,77 şu an enflasyon farki
entropimen, 1 saat önce
Toplamda kaç oldu şimdi

FCoksen1974
Memur
05 Temmuz 2023 10:17

19.77 oldu enflasyon


Xx Tahmini
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:33

Fazla beklenti içine girmeyelim bence ;)


entropimen
Şef
05 Temmuz 2023 10:40
Bu gün bence belli olur zam oranları

FCoksen1974
Memur
05 Temmuz 2023 10:41

Pardon 19.77 değil memurlarinki 17.55 arkadaşlar


Gadd
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:42

Eflasyon 17.55 oldu memurlar için


Gardaspm
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:19
Oooohhhhhhhhhh.
Toplam 8 mesaj

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