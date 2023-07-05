KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2023 10:06
Isparta üniversitesi
Yedekleri açıkanan ilanın son başvurusu 19 hazirandı hala yeni yedek listesi açıklamadılar telefonları da açmıyorlar ulaşabilen var mı acaba biseürü kadrodan yedekler açıklanmıştı hepsinin gitmiş olma ihtmali yok

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