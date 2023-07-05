Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2023 10:12
İstanbulda ki hemşire arkadaşlar çalışma saatleriniz nasıl

İstanbula tayin istiycem nöbetler ordaki hastanelerde hangisinde nasıl merak ediyorum 24 mü 16 mı nöbetler boşluklar nasıl kaç güne kadar izin var


Jrhem
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:05

Çalıştığın birime göre değişyor. Ama genellikle hafta sonu 24 hafta içi 16. Yoğun bakımlar hep 24

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