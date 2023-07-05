Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 10:19
6 Aylık Enflasyon Farkı Dahil 17.55

Seçim olmasa alacağımız zam oranı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Buçuk Ali beye teşekkür ederiz.


ayısıgı33
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:21

Bucukcuya selam


tatlılimon2133
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:23

Allah'tan ağızdan çıkan bir söz vardı :))


birfikirbirdüşünce
Memur
05 Temmuz 2023 10:38
Karışmayın buçuk Aliye milletvekili olacak daha :):):):):)

bulaşşıkk
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:39

Hele diyordum ben de her şey niye bu kadar ucuzladı diye demek enflasyon düştüğü içinmiş. Sen çok yaşa tüik enflasyonu düşürdün.


Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 10:41

Daha misyonunu tamamlamadı. 3 tane daha toplu sözleşme var!.. Toplu satış mı deseydim?

birfikirbirdüşünce, 54 dk. önce
Karışmayın buçuk Aliye milletvekili olacak daha :):):):):)

uzmpskdan
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:57

Kanun teklifi bugün ya da yarın meclise sunulacak. %30 + 7000 TL en yüksek ihtimal olarak göze çarpmaktadır.


vifisej651
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:08

Buçuk fıtratının gereğini yapıyor ona diyecek laf yok. Adamın gurur duyarak açıkladığı 1.035.278 baş üyesi var işte bunlara söylenecek çok şey var...

Toplam 7 mesaj

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