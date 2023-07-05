Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


05 Temmuz 2023 10:26
Doğalgaz ve Enfalsyon

Doğalgazdaki 25 Metreküp bedavanın enflasyona negatif etkisi 2 aydır hesaplanıyor. Bunun Enflasyon üstündeki etkisi sadece Mayıs Ve Haziran'da 4,42 oldu Yani basit hesapla Hükümet her ay cebinizden ortalama 500 tl çaldı. Ve sen saf memur arkadaş Hala padişahım çok yaşa diye bağırıyorsun. İşin garip tarafı 2 büyük sendika ise buna ses çıkartmıyor olması. Lanet olsun o oturduğunuz koltuklara

Çok Yazılan Konular

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiKimseye Al - Sat demiyorum. Borsa da hedef:6000Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Altın gramı 3000 TL nezaman olur

Sözlük

fermene 1 baba evi 2 hangi film karakterisin 4 sıkılmak 2 analitik zeka 2 etimek tatlısı 2 Deprem 2 aygır 1 beste 1 yumurta turşusu 5

Son Haberler

Türk-Mısır ticari ilişkilerinde yeni sayfa açılıyorTEİS Genel Başkanı Saydan'dan 'ilaç kuru' açıklamasıTBMM sürecinde Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalıBilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den 'kolonya sürmeyin' uyarısıMüşterilerin kan grubu bilgisini kayıt altına alan spor salonuna 100 bin lira ceza

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye