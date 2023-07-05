Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 10:43
Temmuz Zammı Tek Başlık

Temmuz ayında kesin olan birşey var ki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamda yüzde 17.55 bir oran var. Bunun üzerine refah payı ve seyyanen zam gelip gelmeyeceği bugün belli olacak. Gelişmeleri bu başlık üzerinden takip edelim.


unsal1420
Aday Memur
05 Temmuz 2023 10:58

Hüsran yükleniyor


policeman28
Aday Memur
05 Temmuz 2023 11:06

ne zaman belli olcak şu maaşımızın ne kadar olduğu


emareci
Şef
05 Temmuz 2023 11:08
Sanki trilyon dolarlık ihale alıyoz da bu kadar sır dolu işe döndü

masterrrrr
Memur
05 Temmuz 2023 11:19

Bugün belli olur

policeman28, 26 dk. önce

ne zaman belli olcak şu maaşımızın ne kadar olduğu

Toplam 4 mesaj

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