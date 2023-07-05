Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 10:47
Ekderslerin Yüksek Ödenip Maaştan kESİLMESİ

Arkadaşlar Asgari ücretin altında olan gelirden vergi alınmaması ile ilgili kanun yürürlüğe girdikten sonra çalıştığımız ilde ek dersler bir sonraki ay hesap edilmeye başlandı. Yani şubat ayının ek dersi mart ayında hesaplandığından ve asgari ücretin altında olduğundan yüksek ödeme yapılıyor. Yaklaşık olarak ders başına 50 TL olan ücret 60 TL den ödeniyor ve yapılan fazla ödeme de maaştan kesiliyor. Bu uygulama çalıştığımız ile has bir uygulama mı yoksa Türkiye geneli bir uygulama mı?

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